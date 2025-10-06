Туран объяснил поражение Шахтера от ЛНЗ со счетом 1:4

Главный тренер донецкого «Шахтера» Арда Туран прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче против ЛНЗ, завершившемся со счетом 1:4. Несмотря на резонансный результат, турецкий специалист отказался оправдывать свою команду. Материал подготовила редакция euro.com.ua.

«Очень легко искать оправдания, когда команда терпит поражение, но я не из тех, кто будет прибегать к этому. С самого начала я сказал, что пришел сюда, чтобы решать проблемы, а не оправдываться. Условия, в которых мы работаем, не идеальны, и они точно не способствуют полноценному развитию нашего футбола. Однако такие условия есть у всех команд, и у нас нет никаких привилегий или недостатков в этом плане», – отметил Туран.

Тренер добавил, что важно не только быть успешным, когда команда выигрывает, но и уметь брать ответственность за ошибки в случае неудач. «Это поражение – часть процесса. Важно то, как мы отреагируем на эту ошибку и какие меры примем, чтобы в будущем избежать подобных неудач», – заключил тренер.

