IndyCar: Роберт Шварцман финишировал 9-м, но расстроен

В минувший уик-энд на овальном автодроме Iowa Speedway в американском штате Айова прошёл сдвоенный этап серии IndyCar, и Роберт Шварцман, выступающий за Prema Racing, показал свой лучший результат в сезоне.

Скорость, отвагу и мастерство он продемонстрировал ещё в мае, сенсационным образом выиграв квалификацию перед Indy 500, но подтвердить всё это в гонках ему пока не удавалось – по разным причинам. Отчасти сказывался недостаток опыта, порой подводила техника, порой просто не везло.

На этот раз Роберту удалось занять 9-е место – пока это лучшее достижение для него и для итальянской команды в её дебютном сезоне в IndyCar.

В квалификации, предшествовавшей воскресной гонке на коротком овале с длиной круга менее полутора километров, Шварцман и его напарник Каллум Айлотт показали 11-е и 13-е время соответственно. На ранних стадиях гонки Роберт держался на этой позиции, но затем откатился назад из-за штрафа, полученного за превышение скорости на пит-лейн.

После этого он начал постепенно отыгрываться и за 100 кругов до финиша перед очередным рестартом ехал уже 16-м – Айлотт к этому моменту попал в аварию и сошёл с дистанции.

На рестарте Шварцман действовал чётко, поднявшись до 12-й позиции, а когда несколько соперников отправились в боксы за свежей резиной, остался на трассе, благодаря чему добрался до первой пятёрки. Хотя на последних кругах он потерял несколько позиций, тем не менее смог финишировать девятым.

«Гонка была богатой на события, – прокомментировал Роберт. – В начале мы держались около первой десятки, но затем я допустил ошибку на пит-лейн, за что приношу извинения. Я начал отыгрываться, понимая, что у нас довольно эффективная машина.

Затем я просто старался обогнать как можно больше машин, стремясь пробиваться вперёд и вернуться на те позиции, на которых я был изначально.

Пришлось непросто, но благодаря пит-стопам задача несколько облегчилась. Я продолжал обгонять соперников и к моменту появления очередных жёлтых флагов ехал четвёртым. На рестарте я делал всё, что было в моих силах, защищая позицию, но из-за некоторого недопонимания в подходе к заключительному пит-стопу машина просто скользила по трассе на старых шинах, и удерживать её было крайне сложно.

Я потерял несколько позиций, из-за чего очень расстроен, потому что уверен, что мог бы финишировать в первой пятёрке».

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