Ферстаппен: Поул в какой-то мере стал неожиданностью

Как и год назад, Макс Ферстаппен выиграл квалификацию в Мельбурне, завоевав третий подряд поул в этом сезоне. Серхио Перес показал третий результат и будет стартовать из второго ряда.

Макс Ферстаппен (1-й): «Полагаю, сегодняшний поул в какой-то мере стал неожиданностью, но я очень доволен тем, как прошла финальная сессия – обе попытки отлично удались, и я получил удовольствие. Хотя до этого уик-энд складывался непросто, в итоге мы смогли выиграть квалификацию, так что я очень доволен.

Но такое впечатление, что Ferrari способны на хороший темп на длинных сериях кругов, поэтому ещё вопрос, как пройдёт завтрашняя гонка, но полагаю, именно поэтому она обещает быть очень интересной. В общем, посмотрим, что нас ждёт в воскресенье».

Серхио Перес (3-й): «Однозначно, можно было проехать круг и получше. С первым сектором в решающей попытке я справился неважно, особенно с 1-м поворотом. Всю первую связку поворотов я преодолел не идеально, сразу потеряв одну десятую или даже полторы.

Тем не менее, я доволен, если учесть, на каком уровне мы были в начале уик-энда. Но теперь мы добились неплохого прогресса, поэтому завтра постараемся дать бой Ferrari и всем остальным соперникам.

Полагаю, по ходу гонки ожидается очень интенсивная деградация резины, поэтому стартовая позиция не так уж важна».

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