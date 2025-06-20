Кристиан Хорнер: Мы не сдаёмся!

После десяти Гран При Макс Ферстаппен занимает третье место в личном зачёте, а Red Bull Racing – четвёртое в Кубке конструкторов, но руководитель команды Кристиан Хорнер считает, что вся борьба ещё впереди.

Кристиан Хорнер: «В Канаде удалось немного сократить отставание, но пока мы всё ещё серьёзно уступаем McLaren в обоих чемпионатах.

Но мы не сдаёмся и продолжаем работать. Впереди много гонок, много этапов со спринтом, где будет разыграно много очков. И если мы сможем продолжать в том же духе, будем совершенствовать машину и сокращать отставание, то ещё всё возможно. Вся борьба ещё впереди».

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