Александр Пересунько перешёл в польский клуб "Уния"

Украинский хоккеист Александр Пересунько официально стал игроком польского клуба “Уния Освенцим”. О переходе сообщил пресс-центр Федерации хоккея Украины. Материал подготовлен редакцией euro.com.ua.

Ранее Пересунько представлял словацкий клуб из Второй лиги — “Прешов”. В сезоне 2024/25 он провел 44 матча, отличившись 29 заброшенными шайбами и сделав 25 результативных передач. Такой внушительный результативный показатель позволил нападающему привлечь внимание команд из более конкурентных лиг.

“Я рад присоединиться к ‘Унии’. Это новый вызов для меня, и я сделаю всё, чтобы помочь команде добиться успеха в польском чемпионате”, — отметил Александр Пересунько в комментарии пресс-службе клуба.

Переход Александра в польский чемпионат рассматривается экспертами как логичное продолжение его карьеры, учитывая прошлогодние достижения и желание игрока попробовать себя на новом уровне.

Напомним, недавно стало известно, что другой польский клуб, “Полония Бытом”, подписал нападающего из Киева Павла Падакина, имеющего российский паспорт. Таким образом, польская хоккейная лига продолжает активно привлекать легионеров из Украины и стран Восточной Европы.

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