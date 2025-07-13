Центральный защитник Валенсии готов к переходу в Арсенал

Лондонский "Арсенал", кроме громких удачных и неудачных переговоров с атакующими игроками, активно работает над комплектацией защиты клуба.

Стало известно, что "пушкари" ведут диалог с универсальным защитником испанской "Валенсии" Кристианом Москерой.

21-летний игрок проявляет большой интерес в таком переходе и уже сообщил руководство "летучих мышей" о готовности к трансферу.

Однако между обоими клубами пока нет чёткой согласованности суммы выплаты за Москеру: первое предложение лондонцев в размере 14 миллионов евро + бонусы было отклонено.

Также сообщается, что Кристиан получил предложение продлить контракт от "Валенсии".

В прошлом сезоне он сыграл 41 матч во всех турнирах и забил один гол.

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