Ига Свёнтек — пожизненный член клуба Уимблдона

Польская теннисистка Ига Свёнтек после триумфа на Уимблдоне-2025 удостоилась не только шестого титула Большого шлема и внушительных призовых, но и особого признания — почетного пожизненного членства в All England Lawn Tennis Club. Об этом сообщает редакция euro.com.ua со ссылкой на источник.

Клуб All England Lawn Tennis Club считается закрытым и одним из самых элитных теннисных сообществ мира. Право на пожизненное членство получают исключительно чемпионы Уимблдона, которым вручается специальный значок с индивидуальным номером. Этот знак открывает доступ к главному корту турнира: ежегодно игроки получают два бесплатных билета на каждый игровой день и приглашения на закрытые мероприятия для избранных.

Для Иги Швёнтек это достижение особенно символично. Ранее в её коллекции уже было пять титулов Большого шлема, но до победы в Лондоне она никогда не выигрывала турниры на травяных кортах.

«Для меня это было как сон. Я никогда не думала, что смогу выиграть именно здесь, на траве. Но моя команда верила в меня даже больше, чем я сама», — призналась Швёнтек после победного матча.

Отметим, что Ига уже входила в так называемый Last 8 Club — клуб игроков, которые хотя бы раз доходили до четвертьфинала Уимблдона. Однако теперь её статус перешёл на новый уровень.

Победа в финале Уимблдона-2025 стала исторической: Швёнтек разгромила американку Аманду Анисимову с абсолютно сухим счётом — 6:0, 6:0. Подобное в финалах Уимблдона не случалось с 1911 года, когда последний раз был зафиксирован так называемый «двойной бэйгл».

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