ФОТО. «Следующая остановка – Лондон». Усик завершил тренировочный лагерь

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Уже совсем скоро, 19 июля, Александр Усик проведет очередной бой. Украинский боксер выйдет в ринг против британского оппонента Даниэля Дюбуа, где будет сражаться за титул абсолютного чемпиона мира.

Сейчас украинец закончил тренировочный лагерь и отправился в Лондон, где и состоится вечер бокса: «Следующая остановка – Лондон», – написал Усик в Instagram, прикрепив фото со своей командой.

Первый поединок между Усиком и Дюбуа состоялся 26 августа 2023 во Вроцлаве и завершился победой украинца техническим нокаутом в 9-м раунде.

Ранее Sport.ua собрал все интересные фрагменты из тренировочного лагеря Александра Усика во время подготовки к бою с Дюбуа.

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