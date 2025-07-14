Финалист Кубка Стэнли перешел в последнюю команду НХЛ

НХЛ. Джефф Скиннер

Последняя команда НХЛ «Сан-Хосе Шаркс», которая пропустила плей-офф Кубка Стэнли шестой сезон подряд, подписала однолетний контракт с 33-летним форвардом Джеффом Скиннером на 3 миллиона долларов.

«Думаю, нам нужно начать двигаться вперёд», – заявил генеральный менеджер «Шаркс» Майк Грир. Нам предстоит многое исправить, чтобы подняться в турнирной таблице, но мы уже сделали то, что должны были сделать последние три года. Сейчас, безусловно, важно побеждать чаще, потому что поражения тяжело переносят все, они могут выматывать».

Бывший игрок сборной Канады и матча Всех звезд НХЛ отыграл в лиге 15 сезонов за «Каролину», «Баффало» и «Эдмонтон» и набрал 699 очков (373 гола, 326 передач) в 1078 матчах регулярного чемпионата. В минувшем розыгрыше Скиннер боролся с «Ойлерз» за Кубок Стэнли и набрал 29 (16+13) очков в регулярке и 2 (1+1) балла в пяти матчах плей-офф.

sport.ua