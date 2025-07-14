Тренер Дюбуа отреагировал на то, что Фьюри запланировал третий бой с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Дон Чарльз

Тренер Даниеля Дюбуа Дон Чарльз отреагировал на возможную трилогию между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Мы не против трилогии Усика и Фьюри, пусть проведут третий бой. Но перед этим Даниель заберет все пояса у Усика. Пока Дюбуа на одном уровне с Джошуа и Фьюри, но если он победит Усика в реванше, то вырвется вперед», – сказал Чарльз.

Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх анонсировал возвращение бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри и намекнул на трилогию против Александра Усика.

sport.ua