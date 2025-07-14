Лоран Мекис: Мне невероятно повезло!

Лоран Мекис был назначен руководителем Red Bull Racing лишь несколько дней назад, и в Red Bull решили дать ему возможность немного рассказать о себе – вот выдержки из видео, появившегося сегодня на официальной странице команды в YouTube.

Лоран Мекис: «Я женат, у меня трое детей, все мальчишки, и они не дают мне витать в облаках. По диплому, полученному в Парижском университете, моя основная специальность – инженер-механик. Отделение, на котором я учился, готовит кадры и для автомобильной промышленности, и для аэрокосмической области.

Затем, чтобы быть как можно ближе к автоспорту, я продолжил образование в Великобритании… Мне с детства нравились автомобили и автоспорт, и мне невероятно повезло: всю жизнь я занимаюсь только гонками. Мне кажется, что у меня замечательное хобби, а мне за это ещё и деньги платят!

Мою карьеру можно в чём-то сравнить с карьерой гонщиков, ведь после университета я сначала работал в молодёжных категориях и в итоге попал в Формулу 1. В чемпионате мира я получил опыт в разных командах: в 2000 году начинал с Arrows, но вскоре перешёл в Minardi, которая превратилась в Toro Rosso.

Там я проработал десять лет, потом перешёл в FIA, где был директором по безопасности, после чего вернулся в Формулу 1 и на протяжении пяти лет сотрудничал с Ferrari, а затем наконец вновь оказался в семье Red Bull. Сначала работал с Racing Bulls и вот теперь получил назначение в Red Bull Racing.

Понимаете, даже после четверти века в автоспорте, приходя на трассу, я по-прежнему чувствую себя в очень привилегированном положении. Мне по-прежнему кажется, что я – болельщик, которому достался самый лучший билет. Ведь я сижу на пит-уолл и смотрю гонки оттуда, и это самая лучшая в мире работа!

Теперь мне хочется поскорее познакомиться со всеми в Red Bull Racing, с этой невероятной командой, хочется почувствовать это волшебство – именно этому будут посвящены предстоящие недели. Я буду прислушиваться к мнению людей, которые здесь трудятся, и постараюсь понять особенности работы команды, чтобы в конечном итоге внести свой вклад в общее дело».

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