Александр УСИК: «Ты не получишь золотую медаль»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

4 сентября в английском Ливерпуле стартовал первый чемпионат мира по боксу среди любителей под эгидой World Boxing (WB). Участники соревнуются на стадионе «Liverpool Arena» и в течение 11 дней разыграют медали в 20 весовых категориях среди мужчин и женщин.

Турнир посетил абсолютный чемпион мира Александр Усик из Украины, который дал совет молодым боксерам.

«Послушайте, если каждый день вы будете усердно работать, то в будущем завоюете медали на Олимпиаде, чемпионате мира и Европы. Но на первом месте должна быть не мотивация, а дисциплина, если у тебя не будет дисциплины, ты не получишь золотую медаль. Если у тебя будет дисциплина, ты можешь достичь всего», — сказал Усик.

sport.ua