ВИДЕО. «Веселье только началось»: Тайсон начал подготовку к бою с блогером

USA Today. Майк Тайсон

Легендарный американский боксер Майк Тайсон опубликовал в социальной сети видео с первой тренировки перед боем с блогером и боксером Джейком Полом.

«День 1. Веселье только началось», — подписал под видео Железный Майк.

Ожидается, что бой пройдет 20 июля на стадионе «Эй-ти-энд-ти Стэдиум» в Арлингтоне (штат Техас, США).

На данный момент Тайсону 57 лет. За свою карьеру он становился абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории среди профессионалов (1987—1990), чемпионом мира WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990).

sport.ua