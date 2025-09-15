Тренер Марселя – перед матчем с Реалом: Мы приехали, чтобы победить

Накануне стартового матча Лиги чемпионов, где "Марсель" сыграет против мадридского "Реала", главный тренер французского клуба Роберто Де Дзерби поделился своими ожиданиями от предстоящей встречи.

"Для меня, как для тренера, это второй матч на "Бернабеу", и это большая честь. Не забывайте, что у "Олимпика" богатая еврокубковая история. Мы здесь, чтобы показать свой лучший футбол, отдать все силы и победить".