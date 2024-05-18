Валттери Боттас прокомментировал свой визит в Williams

В субботу в Имоле Валттери Боттас был замечен в моторхоуме Williams. Журналисты подсчитали, что гонщик Sauber беседовал не менее пятнадцати минут с руководителем британской команды Джеймсом Ваулзом. Учитывая, что финн ищет варианты продолжения карьеры, сразу появились предположения, что именно Валттери станет напарником Алекса Элбона в 2025 году.

После квалификации Боттаса спросили, как часто он общается с руководством соперников. На это Валттери ответил: «Иногда! Джеймс мой хороший друг. В нашем моторхоуме закончился кофе, поэтому мне пришлось сходить к ним».

Когда пресса стала выяснять у Валттери подробности беседы с Ваулзом, он ответил: «Мы обсуждали обычные вещи, говорили о жизни. Конечно, когда на рынке пилотов есть вакансии, то ты всегда хочешь проверить, что происходит. Это вполне нормальная ситуация.

Но сейчас моя задача заключается в том, чтобы выжимать максимум из той техники, которая есть в моём распоряжении. Нам необходимо проанализировать итоги квалификации и подумать, как мы сможем побороться за очки».

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