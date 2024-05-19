Рафаэль Надаль и Роджер Федерер пошли в горы в новой рекламной кампании Louis Vuitton

Теннисисты рассказали о секретах успеха и своих спортивных кумирах во время съемки для французского бренда

Рафаэль Надаль и Роджер Федерер стали героями новой рекламы для фэшн-бренда Louis Vuitton. Звезды тенниса приняли участие в съемке для кампании «Core Values» (Ключевые ценности), которая прошла в Доломитах, Италия. Фотосессию спортсменов провела легендарный фотограф Энни Лейбовиц. Ранее французский дом моды Louis Vuitton уже привлекал спортсменов к совместным рекламным кампаниям, в частности, футболистов Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Эта кампания имеет похожую тему — показать главных спортивных соперников и их спортивное благородство за пределами площадки.

Кроме фотосъемки Роджер Федерер и Рафаэль Надаль также записали совместное интервью и ответили на вопросы о жизни и спорте.

Самое большое спортивное достижение

Федерер: Пожалуй это то, что я стал первой ракеткой мира. Я доволен своей карьерой, я сижу здесь как счастливый человек.

Надаль: У меня тоже где-то так, но если надо выбрать что-то одно, то я бы сказал, что это мои 14 титулов на Ролан Гаррос

Секреты вашего успеха

Надаль: Рядом со мной была очень хорошая команда. Это помогает. Замечательная семья. Думаю, с детства у меня были заложены правильные ценности. Я действительно верил, что самое важное в моей карьере это иметь страсть, чтобы постоянно становиться лучше. Я всегда пытался найти что-то новое, чтобы быть лучше и лучше. Думаю, что в этом и заключается разница между очень хорошими игроками и топ-игроками.

Федерер: Да, где-то одну деталь добавляешь к своей игре, хотя может то уже играешь супер круто… Хорошие люди рядом с самого начала. Когда я выбирал лучших людей, которые бы меня окружали, это давало мне вдохновение и мотивацию выйти на вершину.

Чтобы вы сказали своей юной версии?

Надаль: Просто тренируйся с правильным настроем, с правильным духом. Слушай людей, которые рядом с тобой. Будь скромным, чтобы продолжать прислушиваться, даже тогда, когда ты уже успешен. Все случается. Ошибки, достижения… Но ты должен сам это узнать. В определенных моментах есть такие вещи, о которых тебе никто не расскажет.

Федерер: Надо не воспринимать обратную реакцию на личный счет. Люди из твоего окружения, родители, тренеры, тренеры по фитнесу, физио хотят для тебя самого лучшего и, как правило, у них самые лучшие намерения. Но я знаю, что иногда это выглядит как критика. Когда ты молод, ты не хочешь этого слышать, потому что ты хочешь слышать, что ты лучший и будешь первой ракеткой мира. Но, к сожалению, это не так. Так что это тонкая грань между чувством уверенности и веры, что ты это сделаешь, и «я не очень хорошо это умею, потому что все мне говорят, что я не такой уж и хороший». Вот это стоит помнить, что, возможно, 50% коучинга, который ты получаешь, это то, что приходит изнутри. Ты сам себе также тренер. Часто мы об этом забываем.

Какими спортсменами вы восхищались?

Надаль: Я вообще большой спортивный болельщик. Спорт сам по себе это вдохновение для меня. Я люблю футбол, поэтому, когда был ребенком Роналдо Назарио был для меня большим вдохновением. И позже у меня была такая возможность провести с ним некоторое время. А в плане вдохновения в теннисе, то хороший пример это Пит Сампрас. Но и также Карлос Мойя, который является сейчас моим тренером. Он был рядом со мной и в определенном смысле помог мне, когда я только попал в Тур.

Федерер: Очевидно, что это теннисисты. Стефан Эдберг и также Пит Сампрас, которые стали особенными людьми в моей жизни. Эдберг два года меня тренировал, поэтому, конечно, это было супер особое время. В детстве я также любил баскетбол. Поэтому это были Майкл Джордан и потом также Шакил О’Нил, которыми я восхищался, и думал, что это вообще самый прикольный, самый крутой спорт.

Помните ли вы, когда познакомились друг с другом?

Надаль: Я то помню, а вот он — вряд ли (смеется)

Федерер: Я не помню (смеется)

Надаль: Когда ты выиграл свой первый Уимблдон.

Федерер: Класс.

Надаль: Какой это был год?

Федерер: 2003-й год. Я был доброжелательным к тебе или…?

Надаль: Да ты был немного высокомерен (смеется)

Федерер: (смеется)

Надаль: Нет, честно, ты был очень дружелюбным. Я только попал в тур, был еще юниором, поэтому я очень стеснялся заговорить с тобой. Но ты был очень добрым.

Федерер: Первый наш матч в Монако я помню. Это какой был год?

Надаль: 2003-й наверное.

Федерер: Тоже 2003-й. Он был очень юный и очень хороший игрок. Конечно мы думали, мол, еще один испанец, еще один любитель грунта и грязных мячей, будущий игрок топ-10 или еще выше. И он всего этого достиг. Для меня, думаю, очень-очень особенным моментом было, когда я стал первой ракеткой мира и тогда в Майами он меня обыграл. Что, наверное, стало для некоторых неожиданностью…

Надаль: Но ты тогда был немного болен.

Федерер: Да, у меня был солнечный удар, но все равно, он обыграл меня честно и по справедливости. И тогда было здорово видеть этих молодых игроков, Маррея, Джоковича, и иметь возможность сыграть с ними впервые. Первый матч всегда будет очень весомым, хоть я его и проиграл. Конечно, было много историй соперничества, но Рафа, с его стилем игры, поведением на корте, в очень юном возрасте, он просто был не такой, как все остальные. Ты точно чувствовал, что что-то особенное ждет впереди. Не то чтобы я скучаю по этим дням, но да, скучаю, потому что это точно был выдающийся момент.

Как бы вы хотели, чтобы вас запомнили?

Надаль: Мы были в Туре где-то 20 лет, встретили много новых людей. И в конце, когда я покину этот мир, чем я действительно буду гордиться и что сделает меня счастливым… Это, если директора турниров, люди, которые работали на этих турнирах, персонал, люди в ATP, будут говорить хорошие слова о том, каким я был в Туре, или какой я человек больше, чем о том, каким я был теннисистом. Потому что, как теннисист, в итоге, мы имеем титулы, имеем достижения и на этом все. Я достиг больше, чем я когда-либо мечтал. Поэтому после всего, чего мне удалось достичь, в конце важнее то, то я оставлю после себя как человек. Без сомнения.

Федерер: Я надеюсь, что обо мне будут помнить не только, как о теннисисте, но и о том, что за теннисом стоит человек. Что я дал игре, что привнес, а не все победы на Уимблдоне или что-то другое. Тогда бы это значило для меня очень много.

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