Владимир Кличко назвал победителя возможного боя между Фьюри и Джошуа

Getty Images/Global Images Ukraine. Владимир Кличко

Бывший чемпион мира Владимир Кличко назвал победителя гипотетического боя между британцами Энтони Джошуа и Тайсоном Фьюри.

«Я думаю, что Джошуа. Энтони – полноценный боксер. Техничный, у него великолепные габариты. Фьюри совсем другой. В истории бокса есть много таких, как Тайсон. Они могут быть успешными в течение определенного времени, но они недостаточно дисциплинированы. Тайсону не хватает дисциплины, а дисциплина важнее мотивации.

Опираясь на свой опыт, я бы сказал, что Тайсону будет очень трудно, потому что ему не хватает дисциплины», – сказал Кличко.

Ранее чемпион мира назвал боксера, который бы победил Усика и Владимира Кличко.

sport.ua