Штутгарт. Урсу потерпел поражение от лидера посева на старте отборочного турнира

Украинский теннисист Вадим Урсу не смог пробиться в основую сетку соревнований АТР 250 в Штутгарте

Штутгарт, Германия • 10-16 июня • трава • €812,235

Действующий чемпион: Фрэнсис Тиафо (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Вадим Урсу (№339 АТР) уступил в первом круге отборочного турнира лидеру посева французу Джованни Мпетши Перрикару (№66 АТР) — 3:6, 4:6. Украинец подал четыре эйса, допустил восемь двойных ошибок, проиграл два гейма на своей подаче и не реализовал свой единственный брейк-поинт.

Для 27-летнего Вадима Урсу это был первый матч в карьере против соперника из топ-100 и второй на уровне АТР-тура (в 2020 году он потерпел поражение на старте квалификации турнира АТР 250 в Сантьяго).

btu.org.ua