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Футбол

Тен Хаг: Челси не хотел продавать Маунта, но он сам решил перейти в Манчестер Юнайтед

Челси предлагали ему контракт

Тен Хаг: Челси не хотел продавать Маунта, но он сам решил перейти в Манчестер Юнайтед

twitter.com/FabrizioRomano

    • Тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг о Мейсоне Маунте:

    "Я не думаю, что Челси хотел его продать!".

    "Они хотели его оставить и много раз предлагали ему новый контракт. Но он хотел сделать этот шаг и присоединиться к МЮ".

    В последнем матче Мейсон за "красных дьяволов" отметился голом. Он забил в ворота "Брентфорда" (1:1), это его первый мяч за "Юнайтед". Отметим, что ему всего 25 лет, и он имеет еще кучу времени вылечить свои травмы и снова вернуть свою пиковую форму.

    В последнем матч Маунт за "красных дьяволов" отметился голом. Он забил в ворота "Брентфорда" (1:1), это его первый мяч за "Юнайтед".

    www.ua-football.com

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