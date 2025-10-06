Катержина Синякова поднялась на третье место по количеству недель в статусе первой ракетки мира в парном разряде



На этой неделе Катержина Синякова начала уже 164-ю неделю на первой позиции парного рейтинга WTA, что позволило ей обойти Кару Блэк (163 недели) и выйти на третье место в истории по этому показателю.

Рекордные показатели с момента основания парного рейтинга WTA в сентябре 1984 года:

• 237 недель – Мартина Навратилова (США)

• 199 недель – Лизель Хубер (США)

• 164 недели – Катержина Синякова (Чехия)

• 163 недели – Кара Блэк (Зимбабве)

• 137 недель – Лиза Реймонд (США)

• 124 недели – Наташа Зверева (-)

• 111 недель – Аранча Санчес-Викарио (Испания)

• 110 недель – Роберта Винчи (Италия)

Синякова вернулась на вершину рейтинга две недели назад после победы на турнире WTA 500 в Сеуле, где выиграла титул вместе с Барборой Крейчиковой. Это был ее третий трофей в сезоне 2025. До этого она побеждала на Australian Open и в Дубае в паре с Тэйлор Таунсенд.

Всего в своем активе чешская теннисистка имеет уже 31 титул WTA в парном разряде, среди которых 10 побед на турнирах Grand Slam: семь – с Крейчиковой, две – с Таунсенд и одна – с Коко Гауфф (Ролан Гаррос 2024).

В 2025-м Синякова получила и свой первый трофей на «мэйджорах» в миксте – на Уимблдоне вместе с Сэмом Вербеком. Также на ее счету уже две олимпийские золотые медали: в женском парном разряде (с Крейчиковой, Токио 2021) и в смешанном разряде (с Томашем Махачем, Париж 2024).



btu.org.ua