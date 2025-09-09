Джозеф Паркер раскритиковал звездного супертяжа за желание драться с Полом

Getty Images/Global Images Ukraine. Джозеф Паркер

Новозеландский боксер Джозеф Паркер раскритиковал звездного супертяжеловеса Энтони Джошуа за желание драться с блогером Джейком Полом.

«Джошуа был выдающимся чемпионом, но если он хочет оставаться на топовом уровне, то какой смысл драться с Джейком Полом?

Да, Джейк всем говорит, что он великий боксер, но это просто блогер, который пришел драться. Если Джошуа хочет быть на высоком уровне, то этому должна соответствовать его оппозиция», – сказал Паркер.

