Рабат. Кристиан обыграла вторую сеяную и сыграет против Джоинт в финале

Результаты полуфинальных матчей на турнире WTA 250 в Марокко



Рабат, Марокко • 19-24 мая • грунт • $275,094

Действующая чемпионка: Пэйтон Стёрнс (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Майя Джоинт (Австралия) – Айла Томлянович (Австралия) 6:4 (отказ)

Жаклин Кристиан (Румыния) – Камила Осорио (Колумбия, 2) 6:7(6), 6:4, 6:4

Майя Джоинт впервые в карьере сыграет в финале турнира WTA. Отметим, что Томлянович не смогла доиграть матч против соотечественницы из-за травмы мышц живота.

Жаклин Кристиан проведет второй финал за время выступлений в Туре. В 2021 году румынка уступила в матче за титул на турнире WTA 250 в Линце.

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