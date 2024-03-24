Майами. Швёнтек разгромила Джорджи и снова встретится с Носковой

На турнире WTA 1000 в США завершились матчи второго круга

Майами, США • 19-31 марта • хард • $8,770,480

Действующая чемпионка: Петра Квитова (Чехия)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ига Швёнтек (Польша, 1) — Камила Джорджи (Италия) 6:1, 6:1

Линда Носкова (Чехия, 26) — Мария Тимофеева (-, Q) 6:4, 6:4

Жасмин Паолини (Италия, 12) — Кэти Волынец (США, Q) 7:6(8), 7:5

Лейла Фернандес (Канада, 31) — Эмилиана Аранго (Колумбия, Q) 6:4, 6:2

Джессика Пегула (США, 5) — Чжу Линь (Китай) 6:4, 4:1 (отказ)

Каролин Гарсия (Франция, 23) — Виктория Томова (Болгария) 6:1, 5:2 (отказ)

Наоми Осака (Япония, SR) — Элина Свитолина (Украина, 15) 6:2, 7:6(5)

Дарья Касаткина (-, 10) — Клэр Лю (США, Q) 6:0, 1:0 (отказ)

Сорана Кырстя (Румыния, 19) — Слоан Стивенс (США) 6:2, 6:1

Даниэль Коллинс (США) — Анастасия Потапова (-, 30) 6:2, 6:2

Элина Аванесян (-) — Онс Жабер (Тунис, 6) 6:1, 4:6, 6:3

Ига Швёнтек вышла вперёд в счёте личных встреч с Камилой Джорджи (2-1) и продолжила свою победную серию после титула WTA 1000 в Майами на прошлой неделе. В третьем круге полька сыграет против Линды Носковой, которой в январе проиграла на этой стадии Australian Open, а две недели назад обыграла в Индиан-Уэллс.

Лейла Фернандес прервала серию из трёх поражений и впервые вышла в третий круг турнира в Майами. За место в 1/8 финала канадка поспорит с пятой ракеткой мира Джессикой Пегулой. В этом сезоне Фернандес уже три раза играла с представительницами топ-10 и одержала одну победу — против Чжэн Циньвэнь на турнире WTA 1000 в Дохе.

Пары соперниц в третьем круге (верхняя половина сетки): Швёнтек — Носкова, Павлюченкова — Александрова, Паолини — Наварро, Фернандес — Пегула, Гауфф — Додан, Гарсия — Осака, Касаткина — Кырстя, Коллинс — Аванесян.

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