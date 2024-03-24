Бостон с Михайлюком обыграл Чикаго, Сакраменто Лэня победил Орландо в НБА

Атланта с перевесом в 41 очко уничтожила Шарлотт

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись очередные матчи регулярного чемпионата.

Бостон украинского защитника Святослава Михайлюка на выезде обыграл Чикаго. Украинец набрал в поединке 3 очка и совершил 1 подбор. Сакраменто Алексея Лэня вырвал победу у Орландо. Украинский центровой в этом матче оформил 2 блок-шота и 1 подбор.

В других матчах отметим разгром Атланты над Шарлотт с перевесом в 41 очко. Денвер в непростом поединке на выезде обыграл одного из аутсайдеров Западной конференции Портленд.

Нью-Йорк Никс — Бруклин Нетс — 105:93 (28:30, 28:27, 24:20, 25:16)

Орландо Мэджик — Сакраменто Кингз — 107:109 (26:27, 30:27, 25:27, 26:28)

Атланта Хокс — Шарлотт Хорнетс — 132:91 (30:28, 36:20, 33:26, 33:17)

Вашингтон Уизардс — Торонто Рэпторс — 112:109 (23:25, 28:23, 26:33, 35:28)

Сан-Антонио Сперс — Финикс Санз — 106:131 (17:26, 30:39, 24:38, 35:28)

Хьюстон Рокетс — Юта Джаз — 147:119 (47:21, 38:34, 37:36, 25:28)

Чикаго Буллз — Бостон Селтикс — 113:124 (31:31, 29:35, 32:29, 21:29)

Портленд Трэйл Блэйзерс — Денвер Наггетс — 111:114 (22:26, 25:31, 36:28, 28:29)

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