Бывший соперник Усика рассказал, как Дюбуа может победить украинца

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Бывший соперник Александра Усика Тони Беллью считает, что у Даниэля Дюбуа есть только один шанс победить украинца – удачно попасть мощным ударом.

«У Дюбуа есть шанс победить, но я не думаю, что он победит Усика. Я даю ему единственный шанс – это шанс одного нокаутирующего удара. Но Усик уже знает все слабые и сильные стороны Дюбуа».

«Не вижу тут победу Даниэля», – сказал Беллью.

Бой за все титулы супертяжелого веса пройдет 19 июля на Уэмбли.

Тони БЕЛЛЬЮ: «Респект Дюбуа. Я бы сбежал от боя с Усиком»

sport.ua