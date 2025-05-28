Клуб Ярмолюка обратился к чемпиону АПЛ по покупке вратаря команды.

Сообщается, что "Брентфорд" обратился к "Ливерпулю" с предложением подписать второго вратаря Каоимхина Келлехера. Это связано с ближайшим переходом голкипера лондонской команды Флеккена в "Байер".

"Брентфорд" интересовался Келлехером ещё до того, как они подписали Флеккена. "Мерсисайдцы" готовы были расстаться с ирландским вратарём после покупки Джорджио Мамардашвили из "Валенсии".

По информации источника, к Келлехеру есть интерес со стороны других клубов, но "Брентфорд" находится в выгодном положении и имеет прочные связи с "Ливерпулем". Прошлым летом клуб Ярмолюка приобрёл Сеппа ван ден Берга.

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В этом сезоне Каоимхин Келлехер сыграл 20 матчей за "Ливерпуль". В которых пропустил 20 голов и ещё в 9 встречах отстоял "на ноль". TransferMarkt оценивает футболиста в 22 млн евро.

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