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Футбол

Первая победа за 4 матча для нового тренера. Спортинг – Боавишта 3:2. Обзор матча и видео голов

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Первая победа за 4 матча для нового тренера. Спортинг – Боавишта 3:2. Обзор матча и видео голов

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • "Спортинг" прервал неудачную серию матчей во всех турнирах.

    В домашнем матче лиссабонский клуб принимал "Боавишту". В первом тайме команды обменялись голами. Га 23-й минуте забил Дьёкереш, а спустя 20 минут ответил Боженик. Команды ушли на перерыв с ничейным результатом.

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    • Во втором тайме дублем отметился Тринкан. "Боавишта" отыграла только один мяч. Столичный клуб победил впервые за 4 матча во всех турнирах, из них два – в Чемпионате Португалии.

    "Спортинг" – лидер турнирной таблицы с 36-ю очками. "Боавишта" – 16-я с 11-ю очками.

    Чемпионат Португалии. 14-й тур, Лиссабон

    "Спортинг" – "Боавишта" 3:2

    Голы: Дьёкереш (23), Тринкан (49, 65) – Боженик (43), Ониемаэчи (58)

    Видеообзор матча:

    www.ua-football.com

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