Ф2: Айзек Хаджар одержал четвёртую победу в сезоне в Спа

Айзек Хаджар стал победителем воскресной гонки Формулы 2 и ещё больше укрепил своё лидерство в личном зачёте. Вместе с гонщиком Campos на подиум поднялись Габриэль Бортолето и Джек Кроуфорд.

К старту гонки Формулы 2 трасса окончательно высохла под ярким июльским солнцем. На первом круге обладатель поула Пол Арон сохранил лидерство, а Хаджар опередил Бортолето в борьбе за второе место.

Ещё на подъезде к первому повороту столкнулись Оливер Берман и Хосе-Мария Марти. Для обоих гонка закончилась, а на трассу выехал автомобиль безопасности. Из-за технических проблем с машиной прекратил борьбу и Франко Колапинто.

Рестарт был дан на четвёртом круге из двадцати пяти. Лидеры без проблем проехали первый сектор, сохранив позиции, однако за пределами первой десятки Рафаэль Виллагомес потерял контроль над машиной на поребрике на выходе из шестого поворота. Его развернуло и отбросило на проезжавшего мимо Виктора Мартена – удар, и гонка закончилась для обоих. На трассу выехал автомобиль безопасности.

Роман Станек поехал в боксы поменять шины в момент нахождения на трассе автомобиля безопасности. Деннис Хаугер отправился на обязательный пит-стоп в момент рестарта, который был дан на седьмом круге.

На этот раз рестарт прошёл без аварий. Кими Антонелли на прямой перед пятым поворотом обогнал Зака О’Салливана и поднялся на шестое место.

На восьмом круге Хаджар атаковал Арона на прямой перед пятым поворотом и за счёт DRS вышел в лидеры гонки. В конце круга Арон отправился в боксы за новыми шинами.

На девятом круге манёвр Хаджара повторил Ричард Ферсхор и обогнал Джека Кроуфорда в борьбе за третье место. В конце круга Хаджар, Кроуфорд, О’Салливан и Дюрксен отправились в боксы. На пит-стопе Айзека произошла небольшая заминка с заменой переднего и заднего левого колеса, но он всё равно вернулся на трассу впереди Арона.

В конце десятого круга в боксы свернули лидирующий Бортолето, Мэлони, Фиттипальди и Станек. Бортолето вернулся на трассу сразу позади пары Хаджар-Арон. В конце прямой перед 5-м поворотом Арон атаковал Хаджара и вышел вперёд.

Неудачный пит-стоп получился у Фиттипальди. Машина заглохла, а все попытки механиков «оживить» двигатель не принесли успеха – Энцо пополнил список сошедших с дистанции.

К двенадцатом кругу Ферсхор, Антонелли, Маини, Кордил и Барнард возглавляли пелотон, но они ещё не были на обязательном пит-стопе.

На тринадцатом круге борьба за виртуальное первое место между Ароном и Хаджаром продолжилась. Айзек провёл атаку на прямой DRS и вышел вперёд.

В конце четырнадцатого круга на обязательный пит-стоп поехал Куш Маини, которого перед этим обогнал Амори Кордил. Ещё через круг в боксы поехали Антонелли и Кордил. На пит-стопе Антонелли возникла заминка, и он вернулся на трассу позади не только Хаугера и Миаты, но и Кордила.

В конце шестнадцатого круга в боксы поехал лидирующий в гонке Ферсхор. Ричард вернулся на трассу девятым позади Зейна Мэлони. Впереди в борьбе за четвёртое место, но, фактически, за второе, Бортолето обогнал Арона в пятом повороте.

На следующем круге лидирующие Корреа и Барнард отправились в боксы, что позволило Хаджару, Бортолето и Арона выйти на первые три позиции. Позади Антонелли обогнал Хаугера и Кордила, поднявшись на десятое место.

На девятнадцатом круге Бортолето догнал Хаджара, но атаковать не стал. Зато продолжил прорываться наверх Антонелли – Кими обогнал Дюрксена в борьбе за девятое место. Куш Маини и Роман Станек получили 5-секундный штраф за нарушение границ трассы.

На двадцать втором круге Ферсхор обогнал Мэлони в борьбе за шестое место на прямой DRS перед 5-м поворотом. Позади них тем же манёвром Кордил обогнал Антонелли и поднялся на девятое место. Айзек Хаджар оторвался от Бортолето на полторы секунды, и они оба более чем на пять секунд опережали Арона.

На финальном круге возникли проблемы у Пола Арона – из-за технических проблем он сначала потерял скорость, а потом и вовсе остановился на втором секторе.

Лидер чемпионата Айзек Хаджар уверенно довёл гонку до четвёртой победы в сезоне. Второе место Габриэля Бортолето позволило ему выйти на второе место в личном зачёте, опередив Пола Арона, на счету которого остался лучший круг в гонке. Третьим финишировал Джек Кроуфорд.

Следующий этап сезона Формулы 2 пройдёт в итальянской Монце с 30 августа по 1 сентября.

Пилот Команда Круги 1. А.Хаджар Campos Racing 25 2. Г.Бортолето Invicta Racing 25 3. Д.Кроуфорд DAMS Lucas Oil 25 4. З.О’Салливан ART Grand Prix 25 5. Р.Ферсхор Trident 25 6. З.Мэлони Rodin Motorsport 25 7. Р.Миата Rodin Motorsport 25 8. А.Кордил Hitech Pulse-Eight 25 9. К.Антонелли Prema Racing 25 10. Д.Дюрксен PHM AIX Racing 25 11. Х.М.Корреа DAMS Lucas Oil 25 12. Д.Хаугер MP Motorsport 25 13. Т.Барнард PHM AIX Racing 25 14. Р.Станек Trident 25 15. К.Маини Invicta Racing 25 16. П.Арон Hitech Pulse-Eight 24 -. Э.Фиттипальди Van Amersfoort Racing 10 -. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 3 -. В.Мартен ART Grand Prix 3 -. Ф.Колапинто MP Motorsport 0 -. О.Берман Prema Racing 0 -. Х.Марти Campos Racing 0

Личный зачёт

Пилот Команда Очки 1. А.Хаджар Campos Racing 165 2. Г.Бортолето Invicta Racing 129 3. П.Арон Hitech Pulse-Eight 124 4. З.Мэлони Rodin Motorsport 111 5. Д.Кроуфорд DAMS Lucas Oil 100 6. Ф.Колапинто MP Motorsport 96 7. К.Антонелли Prema Racing 87 8. Д.Хаугер MP Motorsport 83 9. К.Маини Invicta Racing 74 10. З.О’Салливан ART Grand Prix 59 11. Э.Фиттипальди Van Amersfoort Racing 58 12. В.Мартен ART Grand Prix 57 13. Р.Ферсхор Trident 45 14. Х.Марти Campos Racing 38 15. О.Берман Prema Racing 34 16. Х.М.Корреа DAMS Lucas Oil 31 17. А.Кордил Hitech Pulse-Eight 29 18. Р.Миата Rodin Motorsport 29 19. Д.Дюрксен PHM AIX Racing 25 20. Т.Барнард PHM AIX Racing 18 21. Р.Станек Trident 14 22. Р.Виллагомес Van Amersfoort Racing 9

Источник