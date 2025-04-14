Флойд МЕЙВЕЗЕР: «Для меня это был великий момент. Покойся с миром»

Getty Images/Global Images Ukraine. Флойд Мейвезер

Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер вспомнил поединок против Артуро Гатти.

«Когда я оглядываюсь назад и вспоминаю бой против Артуро Гатти… Я дрался на его арене, где были его болельщики, но это меня не остановило. Это был большой момент для меня, ведь я победил на его территории. Пусть он покоится с миром, я люблю этого боксера», – сказал Флойд.

В 2005 году Мейвезер победил нокаутом Артуро Гатти и отобрал у него чемпионский титул WBC.

Ранее легендарный Флойд Мейвезер назвал пять лучших боксеров за все времена.

sport.ua