Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Деревянченко

Украинский боксер Сергей Деревянченко поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«С прогнозами у меня так себе. Но по итогам первого боя, во втором фаворитом будет Усик. Этот бой будет еще тяжелее для Усика. Но он будет готов к этому. И снова сделает невозможное. Так же, как он умеет это делать», – сказал Деревянченко.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua