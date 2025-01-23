Марко: Макс на посредственной машине опередит Льюиса

Консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко считает, что в предстоящем сезоне Макс Ферстаппен опередит Льюиса Хэмилтона, даже если новая машина Red Bull Racing окажется хуже новинки Ferrari.

Хельмут Марко: «В прошлом сезоне у двух команд были лучшие машины, и они смогли хорошо выступить на большинстве трасс. Но никто из их гонщиков не произвёл на меня впечатление.

Шарль Леклер хорошо выступал в квалификациях, но допускал много ошибок в гонках. У Льюиса Хэмилтона по-прежнему есть скорость, но сможет ли он её поддерживать на протяжении всего сезона? Я сомневаюсь в этом.

Даже если в распоряжении Хэмилтона будет быстрая Ferrari, а мы в Red Bull построим для Макса посредственную машину, я всё равно поставлю деньги на то, что Макс окажется впереди.

Макс не только самый быстрый, но и лучший гонщик Формулы 1 в целом. Он может выжать из машины от 0,1 до 0,2 секунды на круге больше, чем любой другой гонщик. Сейчас наша задача сводится к тому, чтобы построить машину, за рулём которой он не время от времени, а постоянно сможет бороться за победы. Рабочий диапазон машины должен стать шире».

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