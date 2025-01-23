ЛЕ. Айнтрахт – Ференцварош 2:0. Орлы зажигают даже без Мармуша

Немецкий коллектив без шансов деклассировал соперника

Айнтрахт

Встреча "Айнтрахта" и "Ференцвароша" была интересна большинству нейтральным фанатам футбола в целом из-за того факта, что несколько дней назад немецкий клуб покинул Омар Мармуш, который и был главной причиной такого стремительного и сенсационного взлета "орлов" в этом сезоне.

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Согласитесь, всем интересно увидеть, как этот коллектив будет удерживать свои позиции в Бундеслиге и Лиге Европы без своей главной звезды. И пока "Айнтрахт" справляется отлично: без Мармуша смогли переиграть "Боруссию" на выходных, а сегодня одолели "Ференцварош", поднявшись на вторую строчку в таблице (перед этим туром находились на восьмой).

Что касается венгерской команды, то здесь тоже были свои сюрпризы. Во-первых, "Ференцварош " уже больше месяца не играл официальных матчей, ведь чемпионат Венгрии зимой идет на паузу. А во-вторых, гостей на сегодняшний матч выводил новый тренер – Робби Кин. Легенда ирландского футбола откровенно провалил свой дебют на новом месте – его команда 90 минут играла без мяча, моментов и даже минимальных шансов на очки. О чем вообще говорить, если гости не нанесли ни одного удара в створ ворот, а процент владения мячом вообще выглядит смешно – 29!

Признаюсь откровенно, я даже не могу вспомнить, когда в крайний раз я видел настолько большое преимущество одной команды над другой в еврокубковом поединке. Уже с первых мгновений матча гости упали не просто в низкий, а в очень-очень низкий блок, защищаясь всем составом. "Ференцварош " не думал даже о том, чтобы сохранить у себя мяч во владении после перехватов, не говоря уже о том, чтобы начать собственную атаку. Моментами казалось, что венгры просто ждут финального свистка и не совсем понимают зачем они сегодня вышли на поле. Только благодаря чуду и куражу, который поймал голкипер гостей, они избежали разгрома.

Открывать счет немцы могли уже на старте игры. За первые 20 минут Экитике вполне мог оформить дубля, но не реализовал два классных момента. Не сбавляли обороты хозяева и дальше, но забить первый гол смогли только после перерыва. На 49 минуте Узун нанес красивый обводящий удар в верхний угол, не оставив шансов Дибусу.

Это взятие ворот еще сильнее надломило "Ференцварош " – уже через 10 минут они пропустили и второй. На этот раз Юго Экитике все же смог переиграть вратаря, удачно сыграв на подборе перед воротами.

После этого гости перешли к режиму экономии сил. Они прекрасно осознавали, что уже не упустят преимущество в два мяча при такой игровой ситуации, поэтому без лишних проблем довели этот поединок до его логического завершения.

В итоге, немцы заскочили аж на вторую строчку турнирной таблицы и уже точно гарантировали себе место в первой восьмерке перед заключительным туром. Что касается "Ференцвароша ", то они, хоть и не выпали из топ-24, но теперь для них все будет решаться в последнем туре с "АЗ Алкмар ".

Лига Европы, 7-й тур

Стадион: "Дойче Банк Парк" (Франкфурт)

Главный судья: Энеа Йорги (Албания)

"Айнтрахт" – "Ференцварош" 2:0

Голы: Узун (49), Экитике (59)

"Айнтрахт": Кевин Трапп, Артур Теате, Робин Кох, Расмус Кристенсен (Баоя), Тута (Коллинз), Элье Скири, Хуго Ларссон, Джан Узун (Нкунку), Ансгар Кнауфф, Уго Экитике (Матанович), Марио Гётце (Шаїбі).

"Ференцварош": Денеш Дибус (Варга), Стефан Гартенманн, Макрексіс, Ибрагим Сиссе, Раул Густаво, Мохамед Али Бен Ромдан (Захаріассен), Мухаммед Абу Фани (Тот А.), Хабиб Майга, Кади (Чивич), Барнабаш Варга, Адама Траоре (Салданья).

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