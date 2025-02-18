Дубай. Марта Костюк против Софии Кенин во втором круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк сегодня сыграет свой второй матч на турнире WTA 1000 в Дубае. Поединок против американки Софии Кенин пройдет вторым запуском на корте №3 (ориентировочное начало в 10:30 по киевскому времени)



Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 18.02.2025): 220/131

Призовые за карьеру: $5,380,987



Дата рождения: 14/11/1998 (26 лет)

Место рождения: Москва, россия

Рост: 170 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 4 (2020 – Lyon, Australian Open; 2019 – Hobart, Mallorca, Guangzhou)

Высший рейтинг WTA: 4 (09/03/2020)

Побед/Поражений за карьеру (на 18.02.2025): 285/198

Призовые за карьеру: $10,371,804

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Марта Костюк

R1: [Q] Катержина Синякова (Чехия, №58) 6:3, 6:4

София Кенин

R1: [16] Донна Векич (Хорватия, №19) 7:5, 6:3

История на турнире

Марта Костюк – 4/2 | Костюк третий раз играет на соревнованиях в Дубае. В 2023 году она впервые выиграла матч в основной сетке этого турнира. В прошлом сезоне Марта пропустила этот турнир.

София Кенин – 2/5 | Кенин шестой раз играет в Дубае. Ее лучший результат – третий круг в 2019 году.

Выступления на харде (на 18/02/2025):

Марта Костюк – 133/80 (6/4 в этом году)

София Кенин – 188/129 (8/5 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает фавориткой матча Марту Костюк и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,48. На победу Софии Кенин предлагается коэффициент – 2,66 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Дубае)

Марта Костюк – 5/4

Grand Slam – 2/1 | Australian Open – R3

WTA 1000 – 3/1 | Доха – 1/4

WTA 500 – 0/2 | Брисбен – R2, Аделаида – R1

София Кенин – 7/5

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 2/1 | Доха – R3

WTA 500 – 2/1 | Абу-Даби – R1

WTA 250 – 3/2 | Окленд – R2, Хобарт – 1/4

Последние 5 матчей:

Марта Костюк – В, П, В, В, В

София Кенин – В, П, В, В, П

Национальный фактор:

Марта Костюк – 24/19 | Костюк четвертый раз в этом году сыграет против теннисистки из США. Марта победила Коко Гауфф в Дохе, и проиграла в поединках против Эшлин Крюгер (Аделаида) и Аманды Анисимовой (Доха).

София Кенин – 11/11 | Кенин впервые с 2023 года сыграет против теннисистки из Украины.

• Марта Костюк проведет свой 203-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 108 побед (53%).

• София Кенин проведет 271-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету – 150 победы (56%).

• Марта Костюк проведет свой 56-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 25 побед (45%).

• София Кенин проведет 77-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 38 побед (50%).

Победительница этого матча получит 41 600 долларов США призовых и 120 рейтинговых очков. Проигравшая – 23 500 долларов США призовых и 65 рейтинговых очков

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