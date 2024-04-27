Минай уверенно победил Черноморец в матче 26 тура УПЛ

Проходи в домашнем матче 26 тура Украинской Премьер-лиги уверенно победил Черноморец.

Поединок завершился со счетом 2:0. Уже на шестой минуте Тимур Кораблин воспользовался неуверенной игрой в отборе защитника одесситов и пробил мимо Варакуты. А на 62 минуте после быстрого прохода Тараса Дмитрука по правому флангу забил Артур Ременяк.

Через несколько минут после второго пропущенного мяча Максим Брагару ударом из-за пределов штрафной мог сравнять счет, однако попал в перекладину.

Чемпионат Украины — УПЛ 26 тур, 27 апреля

Минай — Черноморец 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 — 6 Кораблин, 2:0 — 62 Ременяк

Минай: Кемкин, Кисель, Скиба, Чуев, Дмитрук, Петько (Витенчук 62), Семотюк (Матюшенко 77), Кораблин (Корнийчук 78), Вакула, Устименко, Ременяк (Гуничев 63). (Авагимян 46), Салюк, Огиря (Бойчук 46), Кузык (Зе Гомес 70), Брагару, Бадибанга (Альваренга 70), Штогрин, Шпорн.

Предупреждение: Дмитрук 45 , Скиба 51 — Бадибанга 37, Брагару 90+3

Одесситы продолжают находиться на 9 строчке в турнирной таблице УПЛ, однако Колос еще может их обогнать. А вот победа Миная вывела команду на 15-е место. Теперь последнюю строчку занимает Металлист 1925 года.

Напомним, в прошлом туре Минай сыграл вничью с львовским Движением, а одесская команда минимально уступила Кривбассу.

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