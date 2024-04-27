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Эвертон – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Битва двух команд в форме

Эвертон – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

    • В прошлом матче "ирисок" Виталий Миколенко получил досадное повреждение, которое не позволит украинскому сыграть в этом матче. Впрочем сама игра обещает быть невероятно интересной, учитывая, что обе команды выиграли свои последние две игры.

    Кто же окажется сильнее в очном матче? Шон Дайч уже снял скальп с "Ливерпуля" и не планирует останавливаться. Но и Томас Франк заранее сдаваться не собирается.

    Стартовый свисток прощвучит в 19:30 по киевскому времени в субботу, 27 апреля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Английская Премьер-лига. 35 тур.

    27 апреля. 19:30. Ливерпуль. "Гудисон Парк"

    Главный судья: Даррен Ингленд (Англия)

    Трансляция: Setanta Sports

    Трансляция матча

    Эвертон – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Эвертон – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Эвертон – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    В эфире

    Эвертон – Брентфорд. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

    Трансляция матча «Эвертон» — «Брентфорд» Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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