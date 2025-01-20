Стало известно, когда Манчестер Сити планирует объявить о подписании звезды Айнтрахта

Контракт будет подписан в следующие 24 часа

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"Манчестер Сити" успешно завершили переговоры с "Айнтрахтом Франкфурт" по трансферу нападающего Омара Мармуша.

Как пишет Фабрицио Романо, футболист проходит медицинское обследование в "Манчестер Сити". Контракт будет подписан в следующие 24 часа.

Добавим, что Омар в текущем сезоне сыграл 26 матчей, в которых забил 20 голов и отдал 14 результативных передач. Тransfermarkt оценивает стоимость трансфера игрока в 60 млн евро.

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