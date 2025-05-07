Впервые с сентября 2024 года. Вратарь Арсенала отбил шестой пенальти в своей карьере

Вратарь "Арсенала" отбил шестой пенальти в своей карьере.

Удар Витиньи стал достижимым для Давида Райи. Голкипер отразил шестой свой удар в карьере и третий в составе "Арсенала".

До этого испанский голкипер отражал удары в составе "канониров" в сентябре 2024 года против "Аталанты" в Лиге Чемпионов и против "Вест Хэма" в декабре 2023 года в Премьер-Лиге.

Также Райя отбивал удары в плей-офф Чемпионшипа за "Брентфорд" в июле 2020 года и за "Блэкберн" в апреле 2019 года.

Самый первый пенальти испанский футболист отбил в Премьер-Лиге 2 в октябре 2013 года за "Блэкберн".

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На момент написания новости "Арсенал" уступил "ПСЖ" со счётом 1:2.

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