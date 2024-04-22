Оболонь расписала мировую с Металлистом 1925 года в 25 туре УПЛ

Металлист 1925 года сыграл вничью с Оболонью в битве за сохранение прописки в Украинской Премьер-лиге (УПЛ) по футболу.

Игра 25 тура завершилась со счетом 1:1.

Киевляне открыли счет на 9-й минуте поединка после выстрела Руслана Черненко с 35 метров (0:1).

Харьковчане восстановили равновесие на 65 -й минуте, когда 22-летний нападающий Алексей Сидоров выиграл верховую борьбу в штрафной Оболони после передачи Максима Жичикова (1:1).

Чемпионат Украины— УПЛ 25 тур, 22 апреля

Металлист 1925 (Харьков) — Оболонь (Киев) 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 — 9 Черненко, 1:1 — 65 Сидоров

Металлист 1925 года: Мозиль, Капинус (85 Безуглый), Борячук (62 Оусу), Юсов (62 Моура), Гармаш, Габелок (к), Жичиков (68 Червак), Имереков, Фарина, Юрченко, Сидоров

<p Оболонь: Федоровский (к), Осман (67 Мединский), Дубко, Приймак, Лукьянчук, Грисьо (61 Суханов), Черненко (77 Косовский), Мороз, Чернов (67 Прокопенко), Тарануха (77 Вишневский), Краснопир

Предупреждение: 14 Капинус, 42 Юсов, 89 Сидоров, 90+2 Юрченко —&86 Лукьянчук

Металлист 1925 года остался на предпоследней строчке турнирной таблицы с 19 очками в активе. Оболонь идет 13-ю с 21 баллом.

Накануне Движение сыграло вничью с Минаем, Верес расписал мировую с Днепром-1, ЛНЗ одержал волевую победу над Александрией, а над Александрией, разгромило Полесье.

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