Ковалайнен поправляется и снова комментирует гонки

Две недели назад мы рассказывали о том, что Хейкки Ковалайнен успешно перенёс операцию на открытом сердце, после чего начался восстановительный период, который будет продолжаться столько, сколько необходимо. Но уже в минувшую субботу бывший гонщик Формулы 1 вновь в качестве эксперта участвовал в освещении Гран При Китая на телеканале Viaplay.

«Время покажет, как идёт процесс восстановления, но пока мы довольны прогрессом, – приводит слова Ковалайнена финская газета Ilta-Sanomat. – Я рад, что в дни уик-энда уже сотрудничал с VIaplay, хотя пока комментировал не перед телекамерами. Возвращаться к такой работе надо, соблюдая меры предосторожности, но я уже чувствую, что в состоянии участвовать в отдельных трансляциях.

Хотя у меня пока не всё в порядке с голосом, поэтому я стараюсь беречь связки и воздерживаюсь от работы в студии. Но здоровье понемногу нормализуется, после операции нет никаких болей. Я совершаю ежедневные прогулки, постепенно увеличивая нагрузку. Через пару месяцев мне предстоит следующее обследование, и врачи скажут, как обстоят дела».

В Формуле 1 Ковалайнен провёл 118 гонок, пилотируя машины таких команд, как Renault, McLaren, Team Lotus и Caterham, а с 2013 года после завершения этого периода карьеры вплоть до недавнего времени выступал в японской кузовной серии Super GT и чемпионате Японии по ралли.

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