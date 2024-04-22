Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Рууд поднялся на третье место в Чемпионской гонке сезона

Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновлённый рейтинг
По итогам прошедшей игровой недели в первой десятке рейтинга АТР не произошло никаких изменений.
ТОП-10 рейтинга ATP (на 22.04.2024)
1. Новак Джокович (Сербия) — 9 990 очков
2. Янник Синнер (Италия) — 8 660 очков
3. Карлос Алькарас (Испания) — 8 145 очков
4. Даниил Медведев (-) — 7 085 очков
5. Александр Зверев (Германия) — 5 425 очков
6. Каспер Рууд (Норвегия) — 4 480 очков
7. Стефанос Циципас (Греция) — 4 030 очков
8. Андрей Рублёв (-) — 3 830 очков
9. Хуберт Хуркач (Польша) — 3 675 очков
10. Григор Димитров (Болгария) — 3 640 очков
Личные рекорды теннисистов из топ-100:
32. Артур Фис (Франция) +4
38. Алехандро Табило (Чили) +3
41. Мариано Навоне (Аргентина) +11
47. Факундо Диас Акоста (Аргентина) +6
60. Лучано Дардери (Италия) +4
63. Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия) +4
96. Франсиско Комесана (Аргентина) +19 — дебют в топ-100
Чемпионская гонка
1. Янник Синнер (Италия) — 4 300 очков
2. Даниил Медведев (-) — 2 650 очков
3. Каспер Рууд (Норвегия) — 2 275 очков
4. Александр Зверев (Германия) — 1 985 очков
5. Стефанос Циципас (Греция) — 1 855 очков
6. Алекс де Минор (Австралия) — 1 745 очков
7. Карлос Алькарас (Испания) 1 700 очков
8. Григор Димитров (Болгария) — 1 565 очков
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9. Новак Джокович (Сербия) — 1 310 очков
10. Хуберт Хуркач (Польша) — 1 260 очков