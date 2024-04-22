Рейтинг ATP. В топ-10 без изменений, Рууд поднялся на третье место в Чемпионской гонке сезона

Ассоциация теннисистов профессионалов опубликовала обновлённый рейтинг

По итогам прошедшей игровой недели в первой десятке рейтинга АТР не произошло никаких изменений.

ТОП-10 рейтинга ATP (на 22.04.2024)

1. Новак Джокович (Сербия) — 9 990 очков

2. Янник Синнер (Италия) — 8 660 очков

3. Карлос Алькарас (Испания) — 8 145 очков

4. Даниил Медведев (-) — 7 085 очков

5. Александр Зверев (Германия) — 5 425 очков

6. Каспер Рууд (Норвегия) — 4 480 очков

7. Стефанос Циципас (Греция) — 4 030 очков

8. Андрей Рублёв (-) — 3 830 очков

9. Хуберт Хуркач (Польша) — 3 675 очков

10. Григор Димитров (Болгария) — 3 640 очков

Личные рекорды теннисистов из топ-100:

32. Артур Фис (Франция) +4

38. Алехандро Табило (Чили) +3

41. Мариано Навоне (Аргентина) +11

47. Факундо Диас Акоста (Аргентина) +6

60. Лучано Дардери (Италия) +4

63. Тьягу Зайбот Вилд (Бразилия) +4

96. Франсиско Комесана (Аргентина) +19 — дебют в топ-100

Чемпионская гонка

1. Янник Синнер (Италия) — 4 300 очков

2. Даниил Медведев (-) — 2 650 очков

3. Каспер Рууд (Норвегия) — 2 275 очков

4. Александр Зверев (Германия) — 1 985 очков

5. Стефанос Циципас (Греция) — 1 855 очков

6. Алекс де Минор (Австралия) — 1 745 очков

7. Карлос Алькарас (Испания) 1 700 очков

8. Григор Димитров (Болгария) — 1 565 очков

….

9. Новак Джокович (Сербия) — 1 310 очков

10. Хуберт Хуркач (Польша) — 1 260 очков

btu.org.ua