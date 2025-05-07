Майрис Бриедис объяснил, почему не осудил действия путина 

Getty Images/Global Images Ukraine. Майрис Бриедис

Бывший соперник Александра Усика Майрис Бриедис объяснил, почему публично не критикует действия российского диктатора Владимира Путина, который начал войну в Украине.

«Я должен отвечать за свои слова. Оскорблять Путина – опасно. Это опасно не только для меня, для всей страны. Об этом должны все задуматься.

Другое дело, если бы я был один, а у меня жена и пятеро детей. Я думаю о своей семье. Кто меня защитит, если я стану целью? Поэтому те, кто кричит разные лозунги, им надо задуматься наперед», – сказал Бриедис.

Ранее Бриедис рассказал, что Опетая размажет Усика в очном бою.

sport.ua