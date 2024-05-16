Смотрите 16 мая в 21:00 пресс-конференцию перед большим шоу в Саудовской Аравии.

Вечером 18 мая в Эр-Рияде пройдет мегафайт за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

На ринг выйдут украинский боксер Александр Усик (21–0, 14 КО) и британец Тайсон Фьюри (34–0–1, 24 КО).

Все самые яркие моменты боя доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Усику принадлежат титулы WBA, WBO и IBF (а также второстепенный IBO), а Фьюри владеет поясом WBC.

Александр Усик – Тайсон Фьюри. Пресс-конференция. Смотреть онлайн LIVE

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