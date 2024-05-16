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Альмерия — Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Альмерия — Барселона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.05.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Альмерия - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

    • "Барселона" за три тура до финиша чемпионата едет в гости к "Альмерии", которая давно уже потеряла шансы остаться в элите.

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    • С одной стороны, налицо разница в классе между командами. С другой — южане далеко не так безнадежны, как это показывает табло, и мы почти уверены, что они навяжут команде Хави борьбу и создадут проблемы.

    Примера. 36-й тур
    16 мая. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"
    "Альмерия" 22:30 "Барселона"
    Арбитр: Хавьер Альберола Рохас
    Трансляция: MEGOGO Футбол 1

    Трансляция матча

    Альмерия - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

    Альмерия - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

    Альмерия - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

    В эфире

    Альмерия - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

    Трансляція матчу Альмерія — Барселона Смотреть трансляцию

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