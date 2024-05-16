Альмерия — Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

Альмерия — Барселона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.05.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

"Барселона" за три тура до финиша чемпионата едет в гости к "Альмерии", которая давно уже потеряла шансы остаться в элите.

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С одной стороны, налицо разница в классе между командами. С другой — южане далеко не так безнадежны, как это показывает табло, и мы почти уверены, что они навяжут команде Хави борьбу и создадут проблемы.

Примера. 36-й тур

16 мая. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" 22:30 "Барселона"

Арбитр: Хавьер Альберола Рохас

Трансляция: MEGOGO Футбол 1

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