Альмерия — Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании

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Альмерия — Барселона: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 16.05.2024 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Барселона" за три тура до финиша чемпионата едет в гости к "Альмерии", которая давно уже потеряла шансы остаться в элите.
С одной стороны, налицо разница в классе между командами. С другой — южане далеко не так безнадежны, как это показывает табло, и мы почти уверены, что они навяжут команде Хави борьбу и создадут проблемы.
Примера. 36-й тур
16 мая. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"
"Альмерия" 22:30 "Барселона"
Арбитр: Хавьер Альберола Рохас
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
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