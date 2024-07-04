Карл Фроч назвал боксера, который победил Джошуа и «забрал у него душу»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энтони Джошуа

Бывший чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч высказался об Энтони Джошуа, которому предстоит титульный бой против Даниэля Дюбуа.

«Энтони Джошуа уже не тот боксер, которым был раньше. Если он проиграет Даниэлю Дюбуа – мы его в последний раз увидим на ринге. Джошуа стал ментально слабым после того, как Руис побил его, Энди тогда у него забрал душу. ЭйДжей тогда просто сдался», – сказал Фроч.

Ранее Карл Фроч нашел виновного в поражении Тайсона Фьюри от Александра Усика в мегафайте за титул абсолютного чемпиона мира.

sport.ua