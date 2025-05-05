УСИК: «Отче, помоги, пожалуйста, этим двум организовать бой»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик имеет большое желание увидеть мегафайт между британскими звездами бокса – Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

«Хочу ли я этот бой, или верю, что он таки состоится? Я верю в Иисуса. Возможно, ночью я помолюсь Иисусу и попрошу: «Отче, помоги, пожалуйста, этим двум ребятам организовать этот бой». Это будет действительно великий поединок – Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа», – сказал Усик.

Ранее Хирн рассказал, почему бывший чемпион мира Энтони Джошуа отказался проводить бой-реванш против чемпиона мира по версии IBF Даниэля Дюбуа в феврале 2025 года.

sport.ua