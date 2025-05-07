Оливер Оукс прокомментировал уход из Alpine

Оливер Оукс выпустил короткое заявление, в котором прокомментировал решение оставить должность руководителя команды Alpine.

Британский специалист подтвердил слова Флавио Бриаторе о том, что он ушёл из Энстоуна по личным причинам, и поблагодарил Бриаторе за поддержку.

«Для меня было честью руководить всеми в Энстоуне, – говорится в заявлении Оливера Оукса. – Какая команда! Какое место!

Решение об уходе – моё личное. Флавио был для меня как отец, поддерживал меня с того момента, как я занял эту должность, и давал мне возможности.

У команды есть всё необходимое для 2026 года, чтобы осуществить мечту. Я верю в Энстоун».

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