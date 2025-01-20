Элина Свитолина: “Выиграть этот Australian Open? Я не люблю слишком много говорить об этом. На самом деле, сейчас турнир только начинается”

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала свою победу над Вероникой Кудерметовой в четвертом круге Открытого чемпионата Австралии



– Сегодня, в первом сете была серьезная борьба, но затем всё прошло довольно спокойно. Что вы думаете о своей игре?

– Да, начало было непростым. Но я очень горжусь собой, что смогла найти свой ритм. После этого я чувствовала себя гораздо увереннее на корте, хотя это было нелегко. Но я очень довольна тем, как удалось вернуться в игру и завершить матч в двух сетах.

– Когда Гаэль выиграл свой матч против Тэйлора Фрица, он рассмеялся при мысли о том, что мог бы выиграть турнир. Как вы относитесь к идее выиграть этот Australian Open?

– Честно говоря, до этого ещё очень, очень далеко. Я не люблю слишком много говорить об этом, потому что впереди ещё много матчей. Сейчас, на самом деле, турнир только начинается – начинаются действительно сложные поединки. Здесь играют топ-игроки, те, кто уже много раз бывал в таких ситуациях и знает, как справляться с разным уровнем давления.

Думаю, мне нужно просто сосредоточиться и продолжать упорно работать. Я не думаю об этом слишком много в данный момент. Конечно, я верю, что могу это сделать. Для меня всегда было конечной целью выиграть турнир Grand Slam. Но пока мы ещё очень далеко от этого.

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– Что вы думаете о подбросе монетки перед матчем? Вы всегда выбираете приём или меняете решение в зависимости от соперницы?

– Да, я меняю решение в зависимости от того, как себя чувствую в этот день и какая у меня тактика. Это всегда по-разному. Также немного зависит от соперницы. Иногда я чувствую себя хорошо на приёме, особенно если хорошо разогрелась перед матчем. Тогда, скорее всего, выберу приём. То же самое касается подачи. Так что это постоянно меняется.

– Вы чаще выбираете что-то одно?

– Думаю, последние два года я в основном выбираю подачу. Да, в основном подачу.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Элина Свитолина сыграет против Мэдисон Кис из США. Поединок состоится в среду 22 января. Подписывайтесь на наш Telegram канал, чтобы не пропустить трансляцию поединка.

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