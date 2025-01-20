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Хоккей

Варламов вошел в символическую сборную «Колорадо» за 25 лет

Варламов вошел в символическую сборную «Колорадо» за 25 лет

Семен Варламов. Фото Imagn Images, USA Today Sports

НХЛ объявила составы символической сборной «Колорадо» за последние 25 лет.

Во вторую сборную включен российский голкипер Семен Варламов. Он выступал за «Эвеланш» с 2011 по 2019 год, после чего присоединился к «Айлендерс».

Также во вторую символическую сборную «Колорадо» попали защитники Эрик Джонсон, Роб Блейк и нападающие Милан Гейдук, Габриэль Ландескуг, Микко Рантанен.

Состав первой сборной выглядит следующим образом: голкипер Патрик Руа, защитники Адам Фут и Кейл Макар, нападающие Петер Форсберг, Натан Маккиннон и Джо Сакик.

Всего в НХЛ Варламов провел 621 матч, в которых отразил 91,6 процента бросков при показателе полезности 2,65.

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