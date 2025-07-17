Женское Евро. Сборная Италии в четвертьфинале турнира выбила Норвегию

В первом четвертьфинальном матче женского чемпионата Европы по футболу сборная Италии одержала минимальную, но очень важную победу над Норвегией – со счетом 1:2.
Счет в матче открыла итальянка Джирелли на 50-й минуте, выведя свою команду вперед. Норвегия, однако, не сдавалась и усилиями Хегерберг отыграла один мяч, восстановив интригу.
Казалось, что будет дополнительное время, однако на 90-й минуте Джирелли снова отличилась, забив победный гол и обеспечив Италии путевку в следующий раунд.
Женское евро. Четвертьфинал.
Норвегия – Италия – 1:2
Гол: Хегерберг 66' – Джирелли 50', 90'