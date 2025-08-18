Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что делает этот боксер, действительно пугает»

Getty Images/Global Images Ukraine. тони бе

Бывший чемпион мира Тони Беллью отреагировал на зрелищную победу Мозеса Итаумы в Эр-Рияде.

«Итаума – блестящий боксер, у него есть все необходимые качества. То, что он такой хладнокровный и спокойный, то, что он делает, это даже пугает», – сказал Беллью.

Напомним, что 16 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, состоялось большое боксерское шоу от промоутерской компании Фрэнка Уоррена Queensberry Promotions. Главным событием вечера стало боксерское противостояние между 20-летним британским супертяжеловесом-проспектом Мозесом Итаумой и его 37-летним соотечественником Диллианом Уайтом. Итаума деклассировал Уайта в первом раунде, отправив его в нокаут.

sport.ua